Le Maroc toujours exportateur numéro un de cannabis en Europe

Selon le rapport 2017 de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, la majorité du cannabis consommé par les habitants de l'Union européenne importé de l'étranger provient du Maroc. «L'herbe consommée en Europe est tantôt cultivée localement, tantôt importée de pays extérieurs», indique le rapport. «Celle produite en Europe est essentiellement cultivée en intérieur (indoors), tandis que la plus grande partie de la résine de cannabis est importée principalement du Maroc.» Néanmoins, les trafiquants marocains font face à de nouveaux concurrents venus des Balkans où la culture du cannabis a explosé. L'Espagne reste le point d'entrée majeur, avec plus de 70% de la quantité globale saisie en 2015.