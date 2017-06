Bizarre gardien du Togo

L'image la plus insolite qui a marqué avant-hier le match Algérie-Togo a été sans aucun doute l'attitude des plus bizarres du gardien de but des Eperviers Bassa Djeri Sabirou qui a joué tout le match avec un cure-dent dans la bouche. Une attitude drôle mais surtout très dangereuse qu'on ne peut voir qu'en Afrique et qui n'a pas manqué de créer le buzz sur les réseaux sociaux où les internautes ont qualifié le joueur même de magicien, parvenant malgré ce fait inédit d'être auteur de plusieurs arrêts décisifs pour sauver son équipe d'une lourde défaite.