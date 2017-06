Hommage à Bachir-Chérif Hassan au siège de La Tribune

Afin d'honorer sa mémoire et lui rendre un dernier hommage, au siège de son journal pour lequel il a donné toute sa vie, La Tribune ouvre ses portes mercredi 14 juin 2017 pour accueillir les anciens journalistes de la rédaction, les collègues de la profession ainsi que tous les amis, connaissances et toutes les personnes désireuses de partager avec le collectif sa douleur et ses souvenirs avec le défunt Bachir-Chérif Hassan.

Un registre de condoléances sera mis à la disposition des présents à l'entrée. Une soirée conviviale offrant l'image d'une grande réunion de rédaction, comme les aimait tant Bachir-Chérif Hassan, est également prévue après le f'tour.

La Tribune