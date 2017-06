La société civile de Djelfa se distingue

Des associations et des groupes scouts de la wilaya de Djelfa ont initié des actions de solidarité en vue de venir en aide aux candidats libres du baccalauréat session 2017, qui vivent dans des localités éloignées des centres d'examen, en leur garantissant restauration et hébergement. L'information autour de ces initiatives de solidarité, devenues une tradition à Djelfa, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, bien des jours avant le bac. Outre le gîte et le couvert, les meilleures conditions possibles de révision et de repos sont assurées à ces candidats au bac, issus de différentes localités reculées de la wilaya, qui sont soutenus en la matière par des jeunes universitaires, a ajouté le même responsable, signalant la bonne ambiance, quasi familiale, qui règne sur place, en vue d'atténuer la pression sur ces candidats.