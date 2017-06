Le journalisme économique à l'honneur

Le Forum des chefs d'entreprise lance la 2ème édition du «Prix de la presse économique».

Le prix récompense les journalistes de la presse écrite, presse électronique radiophonique et télévisuelle pour leurs articles, enquêtes, émissions et reportages qui traitent des thèmes en relation avec l'économie nationale et qui ont été publiés ou diffusés du 1er novembre 2016 au 30 août 2017.

Il s'agit de décerner, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, quatre prix qui concernent la presse écrite, la télévision, la radio et la presse électronique. Ce concours qui s'installe dans le paysage médiatique national est en passe de devenir l'une des références du journalisme économique en Algérie.