Le plus grand aquaparc d'Afrique ouvrira à Biskra

Le Jardin des Zibans est le plus grand aquaparc d'Afrique qui ouvrira le mois prochain à...Biskra! Réalisé sur une superficie de plus de 52 hectares, le projet touristique s'articule autour de plusieurs infrastructures.

Doté de 32 toboggans et de piscines, de sept jardins à thèmes, de trois restaurants, de magasins et d'un parking de 1 000 places, l'aquaparc est traversé par une rivière longue de 650 mètres. Il sera également doté de deux aquariums géants de 50 m2 chacun et d'un circuit de karting professionnel.