Al Qardaoui en Algérie?

A en croire le journal Echarq Al Awsat, le sulfureux prédicateur Youcef Al Qardaoui envisagerait de se rendre en Algérie comme terre d'exil après que les autorités qataries lui ont signifié qu'il n'est plus le bienvenu depuis que son nom figure sur la black-liste des terroristes établie par l'Arabie saoudite, l'Egypte et les Emirats arabes unis. Une information invraisemblable, voire même un délire du quotidien londonien. Ce mufti du diable a légitimé la violence et le terrorisme contre l'Etat syrien, comme il l'avait fait pour l'Algérie durant les années 1994 et 1995, apportant son soutien aux terroristes de l'AIS et du GIA et adoptant une position anti-algérienne.

C'est sa fetwa qui a conduit au lynchage du colonel Mouammar El Gueddafi, il avait béni ses assassins. Cette information coïncide avec la demande exprimée par deux figures de l'islamisme algérien, Hassan Aribi et Abdellah Djaballah. Ils auraient appelé le président Bouteflika pour intercéder auprès du général Al Sissi, le chef d'Etat égyptien, pour la libération de l'ex-président membre de la confrérie des Frères musulmans, Mohamed Morsi.