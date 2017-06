Brahimi et Mahrez à La Mecque

Après la victoire des Verts face au Togo, les deux attaquants de l'EN Riyad Mahrez et Yacine Brahimi se sont rendus aux Lieux Saints à La Mecque pour effectuer une Omra. Ces deux joueurs ont été les premiers à quitter le CTN de Sidi Moussa quelques heures seulement après la fin du match. Cela permettra sans aucun doute à nos deux internationaux de se ressourcer avec une longue et épuisante saison en clubs avant de revenir aux terrains. Mais avant cela, l'attaquant du FC Porto et celui de Leicester City devront bientôt trancher le cas de leurs futures destinations, puisqu'ils sont plus que jamais partants vers d'autres horizons.