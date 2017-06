Carrières et mines: 87 morts en six ans

87 personnes ont trouvé la mort dans les carrières et les mines entre 2010 et 2016 en Algérie alors que le nombre des accidents et incidents a été de 2 635 cas sur la même période, a-ton appris auprès d'un responsable de l'Agence nationale des activités minières (Anam). La grande majorité des décès a été enregistrée au niveau des carrières avec un bilan s'élevant à 86 cas alors qu'au niveau des mines souterraines, un mort a été signalé. Par année, le nombre des accidents enregistrés en 2010 a été de 398 cas et le décès de 13 personnes. En 2011, le bilan des accidents a augmenté pour atteindre 442 cas totalisant neuf morts, tandis que l'année 2012 a enregistré le décès de neuf personnes dans les carrières et un dans les mines, et un total d'accidents de 366 accidents. Les wilayas qui ont connu le plus grand nombre de décès dans les carrières et mine sont essentiellement Sétif, Tiaret, Bordj Bou Arréridj, Mila et Boumerdès avec au moins quatre morts par wilaya de 2010 à 2016.