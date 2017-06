L'austérité gagne le Hadj et la Omra

Le nombre des agences de voyages chargées de l'organisation de l'opération «Hadj et Omra» pour cette année, est en «baisse» par rapport aux années précédentes, a indiqué, lundi dernier à Alger, le vice-président du Syndicat national des agences de voyages région Centre, Lyes Senouci. Le vice-président chargé du «Hadj et Omra» a fait savoir, lors d'une conférence de presse, que le nombre des agences chargées de l'opération cette année est «en baisse» par rapport aux années précédentes, précisant qu'à l'échelle nationale 38 agences seulement ont été retenues sur les 250 spécialisées dans ce créneau. Dans ce sens, Senouci a plaidé pour la révision du cahier des charges régissant l'activité des agences pour introduire des dispositions à même d'«améliorer les prestations, développer l'activité, mais surtout satisfaire le client et préserver ses droits». «Avant tout déplacement aux Lieux Saints, le client-pèlerin est censé avoir son contrat de voyage auprès de l'agence choisie, lui permettant de préserver ses droits, et afin de pouvoir réclamer en cas de mauvaise prise en charge», a souligné Lyes Senouci. Il a par ailleurs, expliqué que les frais du Hadj pour la saison 2017, connaîtront une augmentation en raison des taxes imposées par l'Arabie saoudite, la dépréciation du dinar et de la crise économique.