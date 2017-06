15,3 cigarettes par jour en moyenne pour les fumeurs algériens

Les fumeurs algériens consommeraient en moyenne 15,3 cigarettes chaque jour, selon un sondage national de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés (Cnas). 50,7% des fumeurs prennent entre 10 et 20 cigarettes par jour et 5,6% fument 31 cigarettes et plus par jour. Ces chiffres sont le résultat d'un sondage national réalisé à l'initiative de la direction générale de la Cnas les 18, 19 et 20 mai dernier, ayant touché un échantillon de 36 000 assurés sociaux et montrant que les 9-17 ans constituent la tranche d'âge moyenne des débutants dans le tabagisme. Ce sondage a été mené durant le mois du Ramadhan qui constitue une période idéale pour arrêter de fumer. La Cnas compte sur la coopération des associations nationales et locales qui peuvent s'impliquer dans cette initiative anti-tabagisme lancée dans le cadre d'un plan stratégique.