Faut-il en rire ou en pleurer?

L'épreuve de français au BEM 2017 est, chez nous, une ÉPREUVE au sens fort du terme. De toute façon, le texte proposé à nos adolescents de 2017 va aussi dans ce sens, il s'intitule «Facebook: enfer ou paradis?» Le texte de l'examen, portant sur un thème d'actualité, veut être «éducatif» par son humour, son style d'écriture et de communication. Si c'est ainsi que l'on donne le goût de la lecture à nos jeunes, à l'évidence, nous n'avons pas à nous plaindre qu'ils ne lisent pas. Le texte choisi est d'une énorme niaiserie et les questions s'y rapportant n'échappent pas à l'humour juste et féroce des jeunes et ingénieux candidats dont l'un d'eux a griffonné sur ce texte des remarques et des dessins qui ne sont ni d'enfer ni de paradis, mais de l'école tels qu'elle les enseigne.

Un texte choisi d'un auteur algérien, par exemple de Mouloud Mammeri dont on célèbre le centenaire de la naissance au cours de l'année 2017, aurait été une heureuse initiative.