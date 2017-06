Le roi Philippe de Belgique découvre "l'iftar" chez une famille musulmane

Le roi Philippe de Belgique a rompu lundi soir 12 juin, l'iftar avec une famille musulmane installée dans la ville de Gand, en Flandres. Le roi des Belges a donc symboliquement rompu le jeûne, vers 22h locales, avec ses hôtes, la famille Benhaddou, en buvant du lait et en mangeant des dattes puis a dégusté avec eux la chorba traditionnelle du mois de Ramadhan. Le grand quotidien de Bruxelles, Le Soir, qui rapporte cette information, a indiqué que le roi Philippe a exprimé le souhait de s'imprégner de l'atmosphère d'un «iftar» durant le mois de Ramadhan. Le monarque belge a pris le temps de faire connaissance avec tous les membres de la famille Benhaddou qui le recevait dans sa modeste demeure et il s'est longuement informé sur la signification profonde du jeûne en islam. En ces temps d'incompréhension, de violence et de division, «c'est une main tendue envers la communauté musulmane» a estimé l'un des hôtes du souverain belge.