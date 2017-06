Une campagne à Alger contre le gaspillage alimentaire

Une campagne de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage alimentaire et une opération de collecte de dons au profit des familles nécessiteuses seront organisées du 13 au 16 juin, au niveau des centres commerciaux d'Alger, a indiqué l'Association Sidra. Cette campagne menée par un groupe de jeunes volontaires vise à sensibiliser les différentes catégories de la société de la nécessité d'une lutte contre le gaspillage alimentaire, phénomène qui prend des proportions importantes durant le Ramadhan, notamment le gaspillage du pain et d'autres produits alimentaires qui inondent les bennes à ordures des rues d'Alger et compliquent la tâche des agents d'entretien et d'hygiène. Cette campagne qui sera lancée au niveau du centre commercial Ardis vise à convaincre les citoyens de corriger certaines habitudes alimentaires, afin de lutter contre le gaspillage.