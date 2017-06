Foncier industriel: la gabegie à tous les étages

Depuis la décision prise par le gouvernement de revoir le mode d'attribution du foncier industriel, on a fini pas découvrir l'ampleur du malaise qui touche ce secteur névralgique pour toute relance économique. De zone industrielle en zone industrielle, on a découvert que le nombre d'assiettes vides et donc sujettes à spéculation foncière représentait plus de la moitié des parcelles attribuées par les commissions de wilayas. Le dernier chiffre en date nous vient de la wilaya de Ouargla où plus de 330 mises en demeure ont été adressées aux promoteurs n'ayant pas tenu leurs engagements de concrétiser leurs projets d'investissement à travers la wilaya de Ouargla. Pour se rendre compte de la gabegie qui entoure le foncier industriel dans la wilaya, il suffit de savoir que sur 1057 projets d'investissement avalisés depuis 2011, quelque 205 projets ont été lancés à travers différentes régions de la wilaya de Ouargla.