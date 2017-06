L'ambassadeur du Vietnam et le flair des policiers oranais

L'ambassadeur de la République du Vietnam en Algérie a été victime d'une agression, hier soir, jeudi 15 juin, près d'un hôtel dans la wilaya d'Oran. Un jeune individu a agressé l'ambassadeur et l'a dépossédé de son téléphone portable. Les services de police sont intervenus immédiatement après avoir été alertés, et ont entamé des opérations de recherches rapides, qui ont été conclues par l'arrestation du coupable, ainsi que la récupération du téléphone en question. Suite à cela, le diplomate vietnamien a décidé de rencontrer le directeur de la sûreté de la wilaya d'Oran, pour le remercier et encenser l'efficacité des services de police. Quant au coupable, il sera présenté aujourd'hui devant la justice, pour vol et agression.