L'inquiétant parcours d'un "révolutionnaire" libyen

L'ex-terroriste et «révolutionnaire» libyen, devenu homme d'affaires en profitant du chaos généré par les Printemps arabes, vise grand. Il a, en effet, créé sa compagnie aérienne Al Ajniha, rapportent plusieurs sites Internet. Le chef islamiste Abdelhakim Belhadj, classé dernièrement dans la liste saoudienne des terroristes soutenus par le Qatar, ayant profité de la chute de Mouammar El Gueddafi pour s'enrichir. Après la création de son parti politique «Al Watan», le terroriste se convertit en homme d'affaires et fonde la compagnie aérienne Al Ajniha en empruntant 750 millions de dollars à des banques «amies» pour acheter des avions qui sont restés bloqués à Malte, faute d'autorisation d'atterrir à Tripoli, avant d'actionner ses milices pour envahir Tripoli et détruire l'aéroport principal pour le remplacer par l'aéroport militaire Mitiga qui s'ouvre alors à l'aviation civile pour permettre aux avions de Belhadj d'atterrir.