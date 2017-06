Le Champion du monde Powerlifting est de Souk Ahras

Le champion du monde algérien de Powerlifting Ilyès Boughalem participera au Championnat du monde qui aura lieu du 19 au 25 juin en Biélorussie, a indiqué jeudi l'athlète. Originaire de la ville de Souk Ahras, Boughalem a affirmé qu'il ambitionne de pulvériser son record mondial au développé couché durant cette compétition qui réunira des athlètes de 24 pays. Boughalem qui fera partie de la sélection nationale a réaffirmé d'autre part sa disponibilité à former les jeunes dans cette discipline et en faire de futurs Champions. Double Champion du monde en Finlande (2015) puis aux Etats-Unis (2016), Ilyès Boughalem y a réussi à soulever respectivement 270 kg et 283 kg, deux records de la discipline. L'athlète algérien a décroché 4 médailles d'or dans les championnats d'Afrique et a pulvérisé quatre autres records mondiaux.