Les plages d'Alger Est sous les égouts!

Les plages d'El Kaddous, Decca-Plage, Les Canadiennes, Surcouf et Réghaïa plage sont les plages les plus appréciées par les Algérois, notamment grâce à leur beauté, leur propreté, mais aussi grâce à l'ambiance qui y règne. En effet, tous les âges s'y côtoient pour une ambiance familiale et chaleureuse. Mais voilà que ces plages d'Alger-Est sont menacées par la pollution. Les eaux usées des égouts sont rejetées à la mer en provenance d'un oued avoisinant, oued Kaddous qui est déjà très pollué. De gros déchets se sont accumulés créant de grosses taches aux odeurs nauséabondes. Habitants de la zone et amoureux de la plage ont manifesté leur indignation face à ce crime contre la nature...Une pétition a déjà recueilli des signatures afin d'interpeller les autorités compétentes pour arrêter ce massacre! La ministre de l'Environnement est appelée à intervenir, tout comme les responsables de la santé publique du fait que cela menace directement le citoyen. La saison estivale est d'ores et déjà gâchée dans ce coin de villégiature, qui reste néanmoins autorisé à la baignade malgré le fait qu'il soit noyé dans la...pollution.