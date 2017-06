Un f'tour géant et des messages de solidarité

Deux mille personnes dont des responsables, des élus locaux, des personnalités sportives et artistiques ont partagé jeudi dernier au stade Mustapha-Tchaker la table de l'iftar avec 2000 orphelins et veuves, une image qui reflète la solidarité avec les différentes catégories de la société. Le stade Mustapha-Tchaker, rappelle-t-on, avait accueilli début juin en cours une table de l'Iftar au profit de 1000 enfants atteints de trisomie et des nécessiteux et ce à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant.

Si l'objectif est de sensibiliser nos politiques à la détresse d'une partie de la société, ces iftar sont une excellente idée. Il reste à espérer que nos responsables retiennent la leçon.