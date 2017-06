1000 milliards de centimes perdus à cause du bac

Le bac a été dur pour les élèves, mais surtout pour les entreprises économiques. En effet, les coupures d'Internet décidées, sans préavis, ont coûté très cher aux entreprises algériennes.

Elles chiffrent leurs pertes à plus de 1000 milliards de centimes!

Un véritable pactole, surtout en ces temps de crise.

Une solution plus efficace et moins contraignante doit être trouvée. On ne peut pas sauver le bac en tuant notre économie...