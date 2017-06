412 Algériennes dans le Guinness book

Un nouveau record du monde Guinness vient d'être inscrit par l'Algérie. En effet, après un premier record détenu par l'Algérie après l'organisation du plus grand couscous (6 tonnes) à Alger en 2004, ce sont aujourd'hui 412 Algériennes qui sont entrées dans le Guinness en lavant simultanément les assiettes après la distribution d'un «ftour» au profit d'environ 1000 personnes. L'événement de solidarité, à destination d'étudiants et de personnes en provenance d'orphelinats et de maison de retraite, était organisé vendredi soir par l'entreprise «Henkel Algérie», sous sa marque Pril Isis, à Riad El Feth, qui abrite Maqam Echahid dans la capitale. À l'issue de la soirée, le record a été officiellement reconnu par une juge venue de Dubaï. L'ancienne performance remonte à 2016 et était détenue par 300 Philippines qui avaient fait simultanément la vaisselle lors d'un événement qui était organisé par une marque de produits ménagers.