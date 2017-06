Benghabrit cet après-midi devant la presse

La ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit animera cet après-midi une conférence de presse durant laquelle elle fera un exposé sur les examens de fin d'année. La ministre de l'Education nationale s'étalera bien évidemment sur l'examen du bac sur lequel ont été braqués les feux de l'actualité. Violemment critiquée par la mouvance islamo-baâtiste qui l'attendait au tournant, Benghabrit a quand même réussi son examen du bac, sans fuite et sans encombres. Elle rendra compte en détail sur de nombreux aspects ayant trait à l'épreuve dont les innombrables tentatives de fraude via les réseaux sociaux, les coupures Internet, les retardataires et d'autres aspects qui ont jalonné les cinq jours du déroulement de cet examen pas comme les autres.