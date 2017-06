L'Apoce va ester en justice Algérie télécom

L'Association pour la protection et l'orientation du consommateur a entamé une procédure judiciaire contre l'opérateur, Algérie télécom. Pour quelle cause? Des proches de l'Apoce justifient cette action par les nouvelles offres modem 4G sans débit réduit illimité qui a été retiré par Algérie télécom. En effet, Algérie télécom a annoncé que le débit réduit illimité en 512 ko/s n'est plus présent dans l'offre de 500 DA, 1000 DA et 2000 DA, et pour l'avoir il faut payer 3500 DA par mois. Aussi, l'Apoce demande à ce que l'opérateur revienne aux anciennes offres qui elles, permettaient, selon la partie plaignante, d'avoir un débit réduit en illimité à 1000 DA et 2000 DA par mois. L'organisation affirme détenir des éléments prouvant qu'il ne s'agit pas uniquement de la 4G d'Algérie télécom. Cette situation concernerait également l'Internet.