Pensions de retraite: les dates de versement avancées

Ouf de soulagement pour les retraités. Leurs pensions mensuelles seront versées ce mois, plus tôt que d'habitude. Un nouveau calendrier a été établi. Ainsi les dates de versement des pensions de retraite, habituellement remises entre le 20 et le 26 juin seront avancées au 20 juin et celles des 24 et 26 juin au 21 juin. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, qui l'a annoncé, hier, sur son compte Twitter. Cette décision a été prise par les autorités pour permettre à cette frange vulnérable de la société de passer l'Aïd dans la sérénité et le souci du sou et de faire face aux dépenses de la fête.