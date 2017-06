Le pape envisage une excommunion des mafieux et corrompus

Le Vatican réfléchit à une mesure pour excommunier tous les mafieux et corrompus, quel que soit leur pays d'appartenance, a indiqué dimanche dernier la presse italienne à l'issue d'une réunion internationale qui s'est tenue au Saint-Siège. Un groupe d'une cinquantaine de personnes de plusieurs pays, hauts prélats, magistrats, diplomates, policiers de haut rang, s'était réuni au Vatican dans le cadre d'un «Débat international sur la corruption». Ce groupe «travaille à l'élaboration d'un document conjoint qui établira les travaux successifs et les futures initiatives», indique un communiqué qui relève «la nécessité d'approfondir la question de l'excommunion pour corruption et association mafieuse». Le pape François avait déjà excommunié en juin 2014 la Ndrangheta, puissante mafia calabraise. Des évêques locaux avaient également excommunié des mafieux siciliens ou de Campanie, région de Naples, mais il manque un document juridique d'une valeur universelle.