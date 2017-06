Un Guide de protection des personnes âgées

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a donné l'accord pour la publication d'un «Guide de protection des personnes âgées de la négligence et de la maltraitance» sur le site Web du ministère. Le «Guide de protection des personnes âgées de la négligence et de la maltraitance» qui vient d'être publié sur le site Web du ministère vise à faire connaître les programmes, références religieuses et juridiques, outre les mesures nationales et internationales pour la prévention et la protection de cette catégorie sociale de la négligence. Les efforts déployés par l'Etat pour protéger ladite catégorie ont été couronnés par la constitutionnalisation de leurs droits à la faveur du dernier amendement de la Constitution qui stipule dans l'un de ses articles que «la famille et l'Etat protègent les personnes âgées». L'Assemblée générale des Nations unies a désigné en décembre 2011, le 15 juin Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. L'Algérie a été parmi les premiers pays dans ce domaine, en promulguant en 2010, la loi relative à la protection des personnes âgées de la négligence et de la maltraitance.