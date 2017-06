Un duo d'architectes réhabilite les maisons anciennes à Béjaïa

Les constructeurs du collectif d'architectes «Tamazgha Builder» lancent la deuxième édition du chantier participatif d'architecture vernaculaire du 22 au 30 juillet dans le village d'Ibakouren, Béjaïa. «Tamazgha Builder» est un collectif créé par deux étudiants en architecture en juillet 2016. Son objectif: la valorisation du patrimoine vernaculaire algérien et des cultures de construction traditionnelles présentes sur le territoire. La première initiative lancée par le collectif, a été de réhabiliter une maison traditionnelle de plus de 200 ans dans le village d'Ibakouren Béjaïa en 2016. Selon Daouïa Zaidi, fondatrice du collectif, ce chantier constitue «une plateforme d'apprentissage et d'expérimentation». Elle ajoute que c'est également «une manière de mettre en relation experts et jeunes professionnels du domaine». L'équipe du collectif est pluridisciplinaire, elle compte des architectes, jeunes designers, urbanistes, maçons, artisans, passionnés de patrimoine...etc.