Boudebouz intéresse Leicester City

La formation de Leicester City (Premier league anglaise de football) a exprimé son souhait de s'attacher les services du milieu international algérien de Montpellier (Ligue 1/France) Ryad Boudebouz cet été, ont rapporté hier les médias locaux. Le club champion d'Angleterre en 2016, au sein duquel évoluent les deux internationaux algériens Islam Slimani et Ryad Mahrez, avait déjà affiché son désir d'engager le joueur algérien lors du dernier mercato d'hiver, avant d'abandonner sa piste lors des derniers jours de la période des transferts. Auteur de la plus belle saison de sa carrière lors du dernier exercice avec 11 buts et neuf passes décisives en 33 matchs de Ligue 1, Boudebouz (27 ans) attire forcément les regards de plusieurs clubs européens à l'image de Newcastle, promu en Premier league anglaise, et surtout du Bayer Leverkusen (Div.1 allemande de football) qui a offert 12 millions d'euros.