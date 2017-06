Enfin l'Etusa se rattrape!

Pointée du doigt par tous les Algérois durant les deux premières semaines du mois sacré quant à la non- prévision du transport durant la nuit, l'Entreprise du transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a décidé de se rattraper durant cette dernière dizaine du mois de Ramadhan. En effet, plusieurs bus ont été mobilisés pour desservir de nombreuses localités complètement isolées jusque-là. Les citoyens qui n'ont pas tardé pour en profiter, ont tous poussé un souffle de soulagement. «C'est une délivrance! Enfin, nous allons nous épargner le diktat des taxieurs fraudeurs», ne cessent-ils de dire. Il faut reconnaître que les taxieurs doublent le tarif d'une course durant la nuit. Ce qui fait que les déplacements nocturnes deviennent plus chers.