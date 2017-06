Une application algérienne mondialement connue

L'Algérie réussit à inscrire sa présence mondiale dans l'univers des nouvelles technologies de la communication et de l'information. L'entreprise CM Consulting, gérée par les frères Benali, vient d'être élue TOP SAP Business One Partner Francophone Africa par SAP pour l'année 2016. Cette nomination consacre la solution innovante. L'on annonce qu'à l'occasion de ce succès, les responsables de l'entreprise algérienne, spécialisée en technologies de l'information et de la communication, reviendront plus en détails sur le succès de cette application de renommée mondiale adaptée au contexte algérien et contribuant à la digitalisation des entreprises algériennes. L'on annonce à ce titre une conférence de presse à Alger.