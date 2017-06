35.000 enfants du Sud seront dans les camps de vacances

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui a annoncé que les camps de vacances disséminés à travers les wilayas du littoral du pays, sont prêts à accueillir plus de 35.000 enfants du Sud et des Hauts-Plateaux. Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail à Tipasa, le ministre a assuré que le littoral algérien renferme des camps de vacances susceptibles d'accueillir plus de 35.000 enfants du Sud et des Hauts-Plateaux, durant cette saison estivale 2017. Il a, de ce fait, instruit le wali, les chefs des daïras et les présidents des communes concernés, en vue de doubler d'efforts et de se fixer des objectifs au diapason des aspirations du gouvernement visant à renforcer la communication et les échanges culturels entre les jeunes Algériens. Le ministre a, également, souligné l'impératif d'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge de ces enfants, notamment en élaborant à leur intention des programmes d'activités culturelles, sportives et ludiques.