Des étudiants algériens aux States pour apprendre l'entrepreneuriat social

Un lendemain meilleur pour des étudiants algériens...En effet, de jeunes Algériens se rendront aux Etats- unis pour trois semaines afin d'apprendre à préparer des business plans et maîtriser les techniques de l'entrepreneuriat social et de gestion à but non lucratif. Ils se familiariseront également avec des pratiques et des pédagogies commerciales de base. Ce riche programme aura lieu au niveau de la prestigieuse Kelley School of Business de l'université d'Indiana - l'un des meilleurs programmes aux Etats-Unis, classé numéro un pour la formation entrepreneuriale. L'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie Mme Joan A. Polaschik et le directeur général de Coca-Cola Algérie Tahar Benaïssa Wahib animeront une conférence de presse le jeudi 22 juin à 11h45 au siège de l'ambassade en présence des lauréats.