Industrie: mouvement des P-DG

De sources crédibles on a appris que le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, va opérer un large mouvement dans son secteur. Ainsi, plusieurs entreprises rattachées au secteur de l'industrie changeront bientôt de tête.

Il s'agit de rechercher plus d'efficacité et de management, note notre source, précisant que ce mouvement sera fait à la suite d'un rapport sur les résultats obtenus par chaque P-DG.