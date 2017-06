Prime pour les travailleurs d'Algérie télécom et d'Algérie poste

Une avance sur la prime, au titre de l'année 2016, sera octroyée aux travailleurs d'Algérie télécom et d'Algérie poste dans le cadre des «mesures d'encouragement» en guise de «récompense» pour les efforts qu'ils ont consentis, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique Ainsi la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun a instruit, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Fitr, les premiers responsables d'Algérie télécom, toutes filiales confondues, et Algérie poste, «de procéder au versement d'une gratification à titre d'encouragement à l'ensemble des employés, calculée à hauteur de 50% du montant de la prime octroyée au titre du résultat de l'exercice de l'année 2015», a précisé la même source.