100 enfants palestiniens dans des camps de vacances annabis

Cent enfants palestiniens seront accueillis dès la première semaine du mois de juillet prochain dans des camps de vacances de la wilaya de Annaba, dans le cadre du programme de colonies de vacances élaboré par le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA). L'accueil par vagues successives des groupes d'enfants palestiniens se fera dans le camp estival de Chétaïbi, où toutes les dispositions ont été prises par la SMA. Par ailleurs, la direction de la jeunesse et des sports se prépare, de son côté, à recevoir dès la fin du mois de Ramadhan les premiers groupes des vacanciers au camp de Aïn Achir. Des enfants issus des wilayas du sud du pays bénéficieront de séjours en bord de mer dans le cadre du programme d'échange entre les wilayas du nord et celles du sud du pays. La même source a également révélé l'ouverture prochaine de colonies pour des enfants tunisiens. Dans la wilaya de Annaba, les camps de vacances sont ouverts au niveau des plages de Aïn Achir, de La Caroube, de Refane Zehouane et dans les communes côtières de Chetaïbi et de Seraïdi.