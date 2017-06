Combien la baguette, khouya?

Bon nombre de commerçants confondent joyeusement libération des prix et anarchie du marché. C'est ainsi que tous les produits ont fini par être concernés, le dernier en date étant le pain dont la réglementation définit clairement le coût, quel que soit l'étal où il est distribué.

Mais les mauvaises habitudes aidant, on constate que les vendeurs à la sauvette «distribuent» toujours leur fournée sur les trottoirs, dans des conditions d'hygiène plus que douteuses, et à des prix majorés selon leur bon vouloir. Mieux, certaines supérettes, comme à la cité Maya, vous fourguent la simple baguette à 15 et même 20 DA selon les enseignes. Quant aux supposés pains «améliorés», la franchise est totale et n'a d'égale que la surprise!