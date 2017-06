Exoplanètes: la mission européenne Plato validée

La mission Plato, qui prévoit la construction d'un observatoire spatial sur les exoplanètes, a été approuvée mardi dernier par l'Agence spatiale européenne (ESA). Grâce à 26 petits télescopes de 12 centimètres de diamètre montés sur le satellite, Plato auscultera depuis l'espace des centaines de milliers d'étoiles. Plato (pour PLAnetary Transits and Oscillations of stars) avait été sélectionnée en février 2014 par le Comité du programme scientifique de l'ESA. Le lancement de Plato, qui étudiera les transits planétaires et les oscillations stellaires, est prévu pour 2026. «Plato doit permettre aux astronomes de découvrir et de caractériser des planètes de la taille de la Terre et des super-Terres qui tournent dans la zone habitable'' d'étoiles de type solaire», ont souligné dans un communiqué l'université de Genève (Unige) et celle de Berne (Unibe) qui sont très impliquées dans cette mission. «En quelque sorte, Plato déterminera les VIPs (Very Important Planets) pour notre future recherche», estiment ces universités.