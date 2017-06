Le voleur d'enjoliveurs hante le quartier d'El Mohammadia

Décidément, le vol des enjoliveurs fait de plus en plus recette. Il suffit pour s'en rendre compte de...compter le nombre de véhicules «dégarnis» d'un ou deux paravents. A la cité Mohammadia, à cinquante mètres du commissariat, un voleur est même devenu appointé puisqu'il revient sur les lieux du «crime» à raison d'un ou deux forfaits par mois. Il vient de s'emparer de la roue entière d'une voiture de marque Skoda Octavia et, pas plus tard que cette semaine, il s'est «offert» des enjoliveurs qui ont fait l'objet de commande. Le fait que, contrairement au vol de portables sévèrement réprimé par la loi depuis trois ans maintenant, celui des objets en question relèvant encore du simple larcin, enhardit les voleurs désireux de se faire un peu d'argent à peu de frais, que ce soit en plein Ramadhan ou juste avant la prière du vendredi...