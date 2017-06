Naftal rassure sur la disponibilité des carburants durant l'Aïd el Fitr

La distribution des carburants sera assurée durant les deux jours de l'Aïd el Fitr sur tout le territoire national, a indiqué hier la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) dans un communiqué. «Naftal informe son aimable clientèle que durant les deux jours de Aïd el Fitr et à l'instar des autres jours de l`année, les carburants seront disponibles à travers tout son réseau de stations-service à l'échelle nationale 7j/7 et 24h24», note la même source. Les automobilistes doivent quant à eux faire preuve de civisme et ne pas créer par des ruées intempestives un embarras dans les stations.