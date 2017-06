"El Chapo" envisage de poursuivre Netflix

Le baron de la drogue mexicain Joaquin

«El Chapo» Guzman envisage de porter plainte pour diffamation contre Netflix et Univision pour la diffusion d'une série relatant sa vie, a indiqué jeudi dernier l'un de ses avocats. Le chef du cartel de Sinaloa (nord-ouest du Mexique), emprisonné aux Etats-Unis depuis son extradition en janvier, est diffamé par cette série intitulée «El Chapo», dans laquelle il est présenté comme «un criminel sans coeur», estime son avocat Jose Refugio Rodriguez. Ce n'est pas la première fois que Guzman ou l'un de ses avocats menace d'entamer une action en justice contre la série qui relate le destin de l'un des plus puissants dirigeants du cartel de drogue de la planète. L'an dernier, un autre de ses avocats avait menacé également de poursuivre la plateforme américaine de streaming et la chaîne de télévision hispanophone pour le non-paiement de droits.