Constantine: la police sur le front social

Comme chaque année, la sûreté de wilaya a pris en charge la circoncision de plusieurs enfants en ce mois de Ramadhan. Pour cette année, en collaboration avec l'association Cirta, pas moins de 22 enfants ont fêté cet évènement dans une ambiance conviviale en présence des autorités civiles et militaires dont le wali Kamel Abess et le chef de sûreté de la wilaya Abdelkarim Ouabri. La nouveauté pour cette circonstance est que le rituel a eu le mérite d'être organisé dans la tradition constantinoise. Une vraie fête avec un orchestre qui a accompagné par des mélodies du malouf la cérémonie du hénni réservée aux enfants.

La fête durera jusqu'à 1 heure du matin où la joie et la bonne ambiance ont été maîtresses des lieux. L'occasion a été également propice pour honorer plusieurs policiers dont l'officier Mohamed Zemmouli, le chargé de la communication, pour ses efforts, son engagement et son sérieux.