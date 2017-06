Les cascades dans des timbres-postes

Avec pour thème les cascades, dont l'Algérie recèle un certain nombre «appréciable» de par leur beauté sauvage, et auxquelles cette émission philatélique a été dédiée, un feuillet de quatre timbres-postes commémoratifs sera émis par Algérie poste. Un communiqué de l'entreprise émis jeudi, informe que d'une valeur de 25 DA chacun, ces timbres représentent les chutes de Sidi-Ouadah (wilaya de Tiaret), de Tifrit, (wilaya de Saïda), de Ouled El Bared (wilaya de Sétif) ainsi que les chutes d'eau de Lakhdaria (wilaya de Bouira). La vente anticipée de ces timbres-postes aura lieu aujourd'hui samedi 24 et demain dimanche 25 juin 2017, dans les 48 recettes principales des postes situées aux chefs-lieux de wilaya. La vente générale, quant à elle, aura lieu la journée du lundi 26 juin 2017, à travers tous les bureaux de postes. Une enveloppe «1er Jour» à 7 DA sera également mise en vente avec une oblitération 1er Jour illustrée.