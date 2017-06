Tamazight fait parler de lui à l'APN

Une prise de bec houleuse a eu lieu avant-hier à l'APN à l'ouverture de sa plénière consacrée au débat sur le Plan d'action du gouvernement. Suite à l'intervention du député du RCD issu de la wilaya de Tizi Ouzou,Mohand Rezki Hamdous, en tamazight, une députée FLN, suivie par quelques éléments de son groupe parlementaire, s'est interposée en criant et le sommant de parler en arabe. Ce dernier a répliqué que «tamazight est une langue nationale et officielle» et qu'il a «le plein droit de l'utiliser». Les échanges d'amabilité ont continué jusqu'à ce que le président de l'APN, Saïd Bouhadja, interpelle la députée du FLN en invitant Mohand Arezki Hamdous à continuer son intervention en tamazight.