Le juteux business des gâteaux de l'Aïd

En cette dernière semaine du mois de Ramadhan, il n'y a pas que les boutiques de prêt-à-porter qui sont prises d'assaut! C'est aussi le rush dans les magasins spécialisés dans la confection de gâteaux traditionnels sur commande. En effet, la mutation qu'a connue la société algérienne ces dernières années a fait apparaître une nouvelle tendance, celle de l'achat des gâteaux traditionnels prêts à être consommés! L'ère de la préparation des gâteaux de l'Aïd à la maison dans une ambiance bon enfant commence à disparaître devant ces centaines de magasins qui proposent des gâteaux traditionnels tout faits! Car il faut le reconnaître, les femmes algériennes sont de plus en plus actives professionnellement, et n'ont plus de temps à consacrer aux préparatifs des gâteaux de l'Aïd. Le juteux business des gâteaux de l'Aïd ne semble donc pas affecté par la crise...