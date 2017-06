Les coiffeurs se frottent les mains

Le chiffre d'affaires des coiffeurs aurait certainement connu une augmentation ces derniers jours. C'est un véritable rush des clients qui se voit -de jour comme de nuit, devant les salons de coiffure. Voulant paraître beaux le jour de l'Aïd, les clients se disent prêts à passer des journées entières d'attente. De leur côté, et sachant que cette occasion représente la haute saison pour eux, les coiffeurs ne lésinent pas sur les moyens d'attraction. Climatisation, téléviseurs et même du thé durant la nuit. «Oui le client est roi!», ne cessent-ils pas de dire. Les tarifs des coupes ont doublé, rappelons-le, ces dernières années. Pour l'adulte la coiffure coûte 300 DA et pour l'enfant 200 DA. Ainsi, on peut bien se faire aisément une idée sur leurs chiffres d'affaires!