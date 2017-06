Les étudiants ont jusqu'au 2 septembre pour s'inscrire

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a annoncé que la date de la fin des transferts à l'université a été fixée pour le 5 août prochain, au moment où les inscriptions définitives débuteront le 2 septembre avant la rentrée officielle prévue pour le 12 du même mois. Les inscriptions et le choix des spécialités universitaires seront facilités par des systèmes et programmes informatiques qui simplifieront les opérations d'inscription. Une facilitation des procédures d'inscription avec une réduction des documents exigés des étudiants est également attendue à la prochaine rentrée, a précisé le ministre, qui a cité à l'origine de cette amélioration, le fait que le ministère de tutelle dispose d'une banque de données de l'état civil du ministère de l'Intérieur et de l'Office national des concours.