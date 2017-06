Dix nouvelles zones touristiques créées

Le ministère du Tourisme a validé 10 nouvelles zones d'expansion touristiques. Un arrêté ministériel vient d'être publié au Journal officiel portant prescription d'établissement des plans d'aménagement touristique des zones d'expansion et sites touristiques dans plusieurs régions du pays. Il s'agit des zones de Berbaâ, Bordj de Zaouiet Debbagh et Charef Sidi Aïssa dans la wilaya d'Adrar, la zone d'expansion et site touristiques d'Idlès (wilaya de Tamanrasset), de la zone d'expansion et site touristiques de oued Z'hour (wilaya de Jijel), d'El Macta (wilaya de Mostaganem), d'El Bayadh (wilaya d'El Bayadh), de Sidi Ghilès, (wilaya de Tipasa) et enfin de Aïn Sefra (El Mekhter) et Sidi Boudjemia (wilaya de Naâma). Il reste à savoir si ces zones d'expansion touristique, donneront au final, de vrais complexes ou iront grossir la liste des sites sans âme.