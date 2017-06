Les locataires-acquéreurs de l'Aadl créent leur coordination

Les locataires-acquéreurs des sites Aadl d'Alger-Est se sont réunis vendredi dernier pour discuter de la nécessité de coordonner les actions dans la perspective de mettre en place une coordination qui prendra un caractère national englobant l'ensemble des locataires-acquéreurs appartenant à la formule location-vente dépendant de l'Agence de développement et de l'amélioration de logement. Cette réunion se veut comme alerte à qui veut entendre quant au désarroi qui ronge les locataires par rapport au désengagement de l'Aadl et plus précisément sa filiale Gest-immo censée prendre en charge la gestion immobilière des ensembles immobiliers et de l'entretien du cadre de vie des sites. Le point nodal de la réunion s'est arc-bouté sur la question liée au fonds de réserve et son plan décennal en rapport avec le ravalement des bâtiments et la réparation des ascenseurs, voire leur renouvellement et le nettoyage des caves.