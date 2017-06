Le Bastion 23 se transforme en laboratoire typographique

Un laboratoire de recherche typographique sera lancé au Bastion 23 à partir du 16 juillet à Alger avec 12 graphistes algériens.

Ce laboratoire qui engage une douzaine de typographes et de designers dans le domaine de la calligraphie et de l'impression organisera des ateliers animés par quatre typographes professionnels et ce, du 16 au 27 juillet. Le résultat de ces ateliers sera la création d'une Web-série mise en ligne par un nouveau site Web. Une exposition devrait également conclure ces ateliers et mettre en avant les travaux réalisés lors du laboratoire.